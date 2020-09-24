Что касается социальной политики, в книге Алексей Кудрин рассказал, что во время прошлого кризиса тогда активно велись дискуссии о повышении пенсионного возраста.

С чего всё началось «Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято. Известия 17:01