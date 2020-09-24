«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году
Что касается социальной политики, в книге Алексей Кудрин рассказал, что во время прошлого кризиса тогда активно велись дискуссии о повышении пенсионного возраста.В источнике
С чего всё началось
«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году
Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известия17:01
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