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Известия
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Что касается социальной политики, в книге Алексей Кудрин рассказал, что во время прошлого кризиса тогда активно велись дискуссии о повышении пенсионного возраста.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известия17:01
Подробнее о событии
Рамблер

Названо условие повышения пенсий на треть

Рамблер02:03
Известия

Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

Известия18:30
Deita.ru

Пенсии россиян могли вырасти на треть при одном условии

Deita.ru00:15
News.ru

Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

News.ru22:29
URA.Ru

Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

URA.Ru21:53
РЕН ТВ

Кудрин упомянул о намерениях повысить пенсионный возраст в 2008 году

РЕН ТВ19:24
ФедералПресс

Кудрин назвал условие для роста пенсий на треть

ФедералПресс00:30

В Москве вернули часть ограничений из-за ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск, соответствующее сообщение появилось на личном сайте главы города.
РИА Новости01:34

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем

Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем Михаил Горбачев, экс-президент СССР Политик рассказал, что в конце 1980-х годов появился "принцип нового мышления".
Piter.tv01:57

В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

Военные специалисты США обеспокоены сотрудничеством России и КНР в Арктике, а также возможностями российских ракетных комплексов «Бастион», который в случае развертывания на Чукотке могут внезапно поражать цели на Аляске.
Профильвчера в 11:45
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Россия объявила международный розыск около 6 тысяч человек

Глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук заявил, что в международном розыске по запросу России находятся около 6 тысяч человек.
Московский Комсомолец01:13