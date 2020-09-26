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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Кудрин рассказал, что пенсионная реформа планировалась еще в 2008 году

Кудрин рассказал, что в тот момент власти решили не повышать пенсионный возраст, хотя, по его мнению, это могло бы положительно сказаться на сегодняшнем уровне жизни пожилых граждан. Глава Счетной палаты заявляет, что в таком случае пенсии для россиян сегодня были бы больше на треть.В источнике
С чего всё началось
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Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

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