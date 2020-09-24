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Известия
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

В 2008 году действительно обсуждалось повышение пенсионного возраста, вспоминает Оксана Синявская.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известия24 сентября в 17:01
Подробнее о событии
Царьград

В прогнозе Кудрина по пенсионному возрасту нашли зияющие пробелы: «Не надо тут ля-ля, бу-бу»

Царьград25 сентября в 13:56
Рамблер

Названо условие повышения пенсий на треть

Рамблер25 сентября в 02:03
Известия

Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

Известия24 сентября в 18:30
Deita.ru

Пенсии россиян могли вырасти на треть при одном условии

Deita.ru25 сентября в 00:15
News.ru

Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

News.ru24 сентября в 22:29
URA.Ru

Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

URA.Ru24 сентября в 21:53
ФедералПресс

Кудрин назвал условие для роста пенсий на треть

ФедералПресс25 сентября в 00:30

Более 30 памятников Колумбу демонтированы с начала протестов в США

По меньшей мере 33 статуи мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506) демонтированы в США после возникновения в конце весны движения в защиту прав темнокожего населения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение").
ТАСС25 сентября в 16:15
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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