«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году
В 2008 году действительно обсуждалось повышение пенсионного возраста, вспоминает Оксана Синявская.В источнике
С чего всё началось
«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году
Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известия24 сентября в 17:01
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