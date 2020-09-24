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Известия
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

В 2008 году действительно обсуждалось повышение пенсионного возраста, вспоминает Оксана Синявская.В источнике
С чего всё началось
Известия

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Пенсионный возраст в РФ могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов — предметные дискуссии по этому поводу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.
Известия24 сентября в 17:01
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Царьград

В прогнозе Кудрина по пенсионному возрасту нашли зияющие пробелы: «Не надо тут ля-ля, бу-бу»

Царьград25 сентября в 13:56
Рамблер

Названо условие повышения пенсий на треть

Рамблер25 сентября в 02:03
РЕН ТВ

Кудрин упомянул о намерениях повысить пенсионный возраст в 2008 году

РЕН ТВ24 сентября в 19:24
News.ru

Кудрин назвал условие реального повышения пенсий

News.ru24 сентября в 22:29
URA.Ru

Кудрин назвал условие, при котором пенсии могли вырасти на треть

URA.Ru24 сентября в 21:53
ФедералПресс

Кудрин назвал условие для роста пенсий на треть

ФедералПресс25 сентября в 00:30
Известия

Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

Известия24 сентября в 18:30

Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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Байден пообещал новые санкции за вмешательство России в выборы в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что в случае его победы на президентских выборах Россию ждут последствия за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.
Новый Деньвчера в 01:31
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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