с чего всё началось

Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Автору самых любимых отечественных песен сегодня исполнилось 90 лет.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Транспорт Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.

Политика Помпео назвал Украину проектом США Globallookpress Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Берлине.

Политика ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".

Политика Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Общество Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.

Политика Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

Космос На Марсе нашли высохшее озеро, подобное земному На планете Марс исследователи и ученые обнаружили озеро, подобное земному, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Хоккей Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида» Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Музыка Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.