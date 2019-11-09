Общество
РИА НовостиЗнаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Автору самых любимых отечественных песен сегодня исполнилось 90 лет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине», — говорится в послании президента.RT на русском03:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
RT на русском 12:40
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Слово и Дело 08:31
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Политика
Помпео назвал Украину проектом США
Globallookpress Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Берлине.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru вчера в 03:11
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины
Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов.
ТАСС 04:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует расследование смерти россиянки в Турции
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело о смерти девочки в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне.
RT на русском 11:49
Футбол
Челси — Кристал Пэлас 2:0
Sport24.ru 09:24
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли
В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.
Вечерний курьер 11:03
Футбол
«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги.
Советский спорт 06:35
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Космос
На Марсе нашли высохшее озеро, подобное земному
На планете Марс исследователи и ученые обнаружили озеро, подобное земному, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 05 ноября в 16:18
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru 07 ноября в 21:55
Авто
«Русский Прадо» получит абсолютно новый силовой агрегат
Автоновости дня 07:28
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты вчера в 09:21