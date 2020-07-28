Общество
РЕН ТВЗнаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК 11:09
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Политика
Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю
«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
Шоу-бизнес
21-летний сын Валерии объявил о помолвке
Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане.
Bimru.ru 12:59
Происшествия
В Челнах суд заочно арестовал организаторов фонда «Гафаров и партнеры»
В Набережных Челнах суд заочно постановил арестовать двоих организаторов фонда "Гафаров и партнеры".
Реальное время 13:13
Шоу-бизнес
Приближенные оценили шансы возвращения принца Гарри и Маркл в Британию
Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию.
РЕН ТВ 00:43
Происшествия
Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUM 12:11
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Экономика
Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»
Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One 07:57
Общество
Почти треть россиян не хочет переходить на электронные трудовые книжки
Среди работающих респондентов отказываться от бумажной трудовой книжки не хотят 56%, планируют отказаться 29%, а 6% уже оформили электронный документ.
Мойка78 03:14
Футбол
Шалимов прокомментировал увольнение из «Ахмата»
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал увольнение из чеченского клуба.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Футбол
Сезон в первенстве ПФЛ планируется начать 9 августа
"Новый сезон планируется начать 9 августа", - сообщил источник.
ТАСС Спорт 14:17
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Политика
Госдеп: США продолжат нажим на режим Мадуро
Американская сторона будет усиливать давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и намерена вводить новые санкции, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Вестник Кавказа 14:57
Экономика
Банки лишат права прописывать условия мелким шрифтом
Банки не смогут прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах, которые приводят к снижению доходов по вкладу.
BFM.ru 12:20