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Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии

Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Скипский не будет работать с детьми клуба "Что? Где? Когда?"

Газета.Ru13:02
Петербургский дневник

Знаток Михаил Скипский прекратил работать с детьми

Петербургский дневник12:10
Телеканал 360°

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский сам отказался от работы с детьми

Телеканал 360°10:18
Полит.ру

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский прекратил работу с несовершеннолетними после обвинений в домогательствах

Полит.ру10:24
Говорит Москва

Обвинённый в домогательствах игрок «Что? Где? Когда?» отстранён от работы с детьми

Говорит Москва10:10
Дождь

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в домогательствах

Дождь09:27
Медиазона

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский перестал работать с детьми после обвинений в домогательствах

Медиазона09:19

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru04:18
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В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни2405:25
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МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля

Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар04:35
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
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Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Стоит отметить, что цена новомодного аксессуара соответствующая, за эти же деньги можно купить, например, беспроводные наушники AirPods 2. Кабель поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а через порт USB 3.1 Gen 2 — до 10 Гбит/с.
Evo-rus.com02:50
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