«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул

На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.