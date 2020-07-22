Общество
ИзвестияЗнатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Игрок «Что? Где? Когда» ответил на обвинения в домогательствах к школьнице
Московский Комсомолец10:00
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Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:02
Общество
Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете
Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Путешествия
В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ
Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
Путешествия
Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе
News.ru вчера в 13:04
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Футбол
«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ
Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Кино
Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм
Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру 11:20
Культура
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
Общество
45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обозреватель Врн 08:28
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Космос
Астрономы обнаружили необычное магнитное поле в спиральной галактике
Международная группа ученых подробно проанализировала данные радиоастрономических наблюдений за магнитным полем галактики NGC 4217, похожей на Млечный Путь, и обнаружила в нем неизвестные ранее структуры.
Naked Science 06:26
Наука
В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент»
Немецкие ученые готовятся провести на одном из живых концертов «коронавирусный эксперимент», целью которого будет понять, насколько безопасно можно проводить крупные культурные и спортивные мероприятия.
Культуромания вчера в 14:01
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Музыка
Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube
Клип российской группы Little Big на песню Uno собрал рекордное количество просмотров на официальном YouTube-канале Евровидения.
iReactor 20 июля в 15:55