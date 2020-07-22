Общество

ИзвестияИзвестияЗнатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Игрок «Что? Где? Когда» ответил на обвинения в домогательствах к школьнице

Московский Комсомолец10:00

Аскеров не верит, что игрок «Что? Где? Когда?» Скипский домогался учениц

Ридус07:12

Генпродюсер "Игры" ответил на обвинения в адрес звезды "Что? Где? Когда?"

Газета.Ru11:05

В «Что? Где? Когда?» сочли обвинения знатока в домогательствах хайпом

Lenta.ru10:03

Андрей Козлов отреагировал на обвинения в адрес знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах

Подъём08:58

Еще одна девушка обвинила знатока "Что? Где? Когда?" в домогательствах

РЕН ТВ09:35

Журналистка The Bell рассказала, что в 15 лет к ней домогался игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский

Дождь06:37
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:02
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Общество

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
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Общество

Глава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

REGNUM 08:29
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Путешествия

В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
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Происшествия

СК попросил арестовать подозреваемого в изнасилованиях в Южном Бутово

РБК 07:54
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

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Армия и оружие

Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
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Путешествия

Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе

News.ru вчера в 13:04
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Общество

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
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Общество

Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа

Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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Футбол

«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
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Общество

Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей

Коммерсантъ 08:50
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Политика

Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания

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Кино

Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм

Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру 11:20
Культура

На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи".
Piter.tv 04:35
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Общество

45 воронежских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обозреватель Врн 08:28
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Космос

Астрономы обнаружили необычное магнитное поле в спиральной галактике

Международная группа ученых подробно проанализировала данные радиоастрономических наблюдений за магнитным полем галактики NGC 4217, похожей на Млечный Путь, и обнаружила в нем неизвестные ранее структуры.
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Наука

В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент»

Немецкие ученые готовятся провести на одном из живых концертов «коронавирусный эксперимент», целью которого будет понять, насколько безопасно можно проводить крупные культурные и спортивные мероприятия.
Культуромания вчера в 14:01
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Армия и оружие

До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей

В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику

Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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Клип Little Big побил рекорд «Евровидения» по просмотрам на YouTube

Клип российской группы Little Big на песню Uno собрал рекордное количество просмотров на официальном YouTube-канале Евровидения.
iReactor 20 июля в 15:55
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