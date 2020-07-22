Общество
Lenta.ruЗнатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьницам
Михаила Скипского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что он приставал к ней, когда она была школьницей.
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Звезду «Что? Где? Когда» обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам
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