Михаила Скипского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что он приставал к ней, когда она была школьницей.

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к школьницам

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