Футбол
Газета.RuЗобнин озвучил имя своей новорожденной дочери
Полузащитник в 2017 году стал чемпионом страны и обладателем Олимп - Суперкубка России по футболу. Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Зобнина с рождением дочери.
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Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Политика
В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Общество
В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии.
RT на русском 13:09
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Гаджеты
Nikon анонсировала флагманскую зеркальную камеру D6
Компания Nikon готовится представить свою новую профессиональную зеркальную камеру флагманского уровня Nikon D6, сообщает IXBT.com.
Профиль 12:31
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Армия и оружие
Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам
Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Гаджеты
Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro
Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
ИнфоСМИ 04:39
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
Происшествия
Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова
Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.
РИА Новости 12:47
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Экономика
Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил
Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Шоу-бизнес
Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Чтобы прибавить грациозной Валентине лишних 80 кг, специалисты использовали гибкие накладки из силикона и специальный клей.
Телепрограмма 13:12
Футбол
Бывший форвард «Рубина» Жонатас перейдет в «Динамо»
По нашей информации, бывший футболист «Рубина» Жонатас в ближайшее время может перейти в московское «Динамо».
Bobsoccer 14:27
Политика
Кремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 02:51
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного
Внутри катафалка находилось тело мужчины.
ТАСС 09:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36