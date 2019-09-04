Футбол

Газета.RuГазета.RuЗобнин озвучил имя своей новорожденной дочери

Полузащитник в 2017 году стал чемпионом страны и обладателем Олимп - Суперкубка России по футболу. Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Зобнина с рождением дочери.
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Зобнин о рождении дочери: «Чувства непередаваемые. Дети – мои главные победы в жизни»

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