Футбол
Спорт-ЭкспрессЗобнин получил травму перед матчем с «Краснодаром»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму на тренировке в Тарасовке, информирует официальный сайт красно-белых. У 25-летнего российского футболиста было выявлено мышечное повреждение. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.
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Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 07:30
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита.
Российская газета 06:27
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Privet-Rostov.ru 09:08
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
РБК 06:32
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками
В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика в США
При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 погибли семь человек.
VSE42.RU вчера в 21:17
Политика
Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре
График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Rambler News Service 10:44
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже
Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Известия 08:42
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе
Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
News.ru 08:54
Происшествия
Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой
В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
Lenta.ru 10:24
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
Чемпионат 09:45
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском 10:26
Армия и оружие
В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире.
Актуальные Новости 00:51
Здоровье
В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе
«Пять детских онкологов-гематологов Российской детской клинической больницы (РДКБ) предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления», — приводит ТАСС сообщение онкоцентра.
Известия 08:32
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры
Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта.
Neva.Today 11:17
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41