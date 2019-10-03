Футбол
Бомбардир.руЗобнин получил травму на тренировке «Спартака»
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Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Единоборства
Украинский футболист пожаловался на боль после гей-парада в Киеве
Украинский футболист Александр Нойок раскритиковал ЛГБТ-парад, который прошел в Киеве.
ФАН 09:35
Армия и оружие
Россия подарит Ми-17 Филиппинам
Со слов СМИ, речь идет о безвозмездной передаче вертолета Ми-17 в конфигурации VIP, рассчитанной для «очень важных персон».
Военное обозрение вчера в 07:19
Политика
Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
Взгляд.ру 06:35
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
РБК 09:40
Армия и оружие
Минобороны РФ получило партию истребителей Су-34
Авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО приступил к своим первым летним тренировкам на истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++, которые поступили на вооружение ЦВО осенью прошлого года.
ФАН 08:50
Политика
Владельца телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинили в терроризме
Владельца медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Тараса Козака на Украине обвинили в финансировании терроризма.
ФАН 06:59
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлился в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).
Инфорос 07:52
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Космос
Астрономы нашли «необъяснимую» планету-гигант на орбите звезды-карлика
Московский Комсомолец 30 сентября в 04:55
Происшествия
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03:33
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 вчера в 18:00
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Общество
Меган Маркл сэкономила 9 миллионов на одежде
По подсчетам британских журналистов, наряды на десять дней тура обошлись герцогине в 4 тыс. фунтов, то есть примерно в 320 тыс. рублей, что по сравнению со стоимостью гардероба в прошлом году просто капля в море.
Wday.ru 05:08
Происшествия
В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Авто
Mitsubishi построила гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Система представляет собой последовательную гибридную установку, в которой бензиновый двигатель работает совместно с четырьмя электромоторами, расположенными по два на передней и задней оси.
32CARS.ru 04:53
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02