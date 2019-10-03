Футбол
Бомбардир.руЗобнин получил травму на тренировке «Спартака»
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Происшествия
В Иране задержана журналистка из России
В Иране задержана журналистка из России Юлия Юзик.
Российская газета 05:25
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Футбол
Английский фанат стал мусульманином из-за Салаха
Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Берд рассказал, что его побудило принять ислам.
Спорт-Экспресс 04:57
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия
Аделина Сотникова отдала гадалке-мошеннице 2 миллиона рублей
Экстрасенс провела с Сотниковой удаленно десять сеансов. За чуть больше недели мошенница выманила у спортсменки 2 миллиона рублей.
Lisa.ru вчера в 14:30
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
РИА Новости 04:43
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Авто
Кроссовер Suzuki XL6 готовится покорять глобальный авторынок
Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.
Новые автомобили вчера в 00:14
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Кино
Режиссер Александр Хван госпитализирован в Москве
Московский Комсомолец 03:26
Происшествия
У Крымского моста нашли бомбы времен Великой Отечественной войны
В районе Крымского моста обнаружили три бомбы времен Великой Отечественной войны, еще восемь — в восточной части полуострова.
Lenta.ru 04:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец 04:06
Авто
В Индии стартовали продажи бюджетного Renault Kwid
Французская автокомпания Renault запустила в Индии продажи рестайлингового хэтчбека Kwid. Об этом сообщается на сайте Auto.NDTV.
REGNUM 02 октября в 02:25
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Политика
Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Нью-Йорк провел переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом на тему ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Политика Сегодня 04:54
Наука
Новый электросамолет Kitty Hawk в полете тише посудомойки
Новый самолет Heaviside, разработанный Kitty Hawk, пошел по стопам двух предшествующих моделей: Flyer, которая появилась в 2017, и двухместной Cora, предназначенной для полетов на короткие расстояния.
Хайтек+ 04:11
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Политика
Песков заявил о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
Кремль готовится к саммиту в «нормандском формате» по линии помощников президентов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
iReactor 05:15
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Происшествия
Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов
Сбербанк сообщил в правоохранительные органы, Банк России и Роскомнадзор информацию об утечке данных 200 владельцев кредитных карт.
Интерфакс вчера в 11:34