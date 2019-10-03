Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руЗобнин получил травму на тренировке «Спартака»

Краснодар — Спартак
6 октября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
«Спартак» сообщил о травме полузащитника Романа Зобнина.
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