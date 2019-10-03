Футбол
Спорт-ЭкспрессЗобнин получил травму перед матчем с «Краснодаром»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму на тренировке в Тарасовке, информирует официальный сайт красно-белых. У 25-летнего российского футболиста было выявлено мышечное повреждение. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика
Путин открыл пленарное заседание клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Известия 11:14
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.
Life.ru 14:15
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 11:19
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Баскетбол
Сборная России проиграла Ирландии в матче Кубка мира по регби
Сборная России по регби проиграла команде Ирландии в третьем матче группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.
Газета.Ru 09:52
Авто
Представлен Renault Logan с газовым двигателем
В рамках мероприятия на стенде представлен прототип городского седана Renault Logan с газобаллонной установкой, построенный на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией.
SpeedMe вчера в 09:08
Спорт
МОК не имеет доказательств причастности ОКР к манипуляциям данными
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет фактов, которые указывают на причастность Олимпийского комитета России (ОКР) в искажении данных в базе Московской лаборатории.
News.ru 13:00
Политика
Трамп пришел в восторг от возможности ударить по Европе
Президент США Дональд Трамп назвал в Twitter «прекрасной победой» решение Всемирной торговой организации (ВТО) по иску о преференциях Евросоюза для Airbus.
Lenta.ru 13:16
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском 13:14
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Интерфакс вчера в 10:30
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Хоккей
НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в лиге не рассматривается возможность проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:49
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Армия и оружие
В Сирии испытали С-500 «Прометей»
В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54