Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗобнин получил травму перед матчем с «Краснодаром»

Краснодар — Спартак
6 октября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму на тренировке в Тарасовке, информирует официальный сайт красно-белых. У 25-летнего российского футболиста было выявлено мышечное повреждение. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.
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