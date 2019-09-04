Футбол
Sport24.ruЗобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.
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Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 02 сентября в 18:06
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Гаджеты
Samsung представила первый процессор с 5G-модемом
Однокристальная система, построенная на 8-нанометровом техпроцессе, стала первой в истории компании со встроенным модемом для сетей пятого поколения (5G).
News.ru 07:11
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Финансы
Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%
Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 07:32
Авто
Сменился генеральный директор Chery в России
На должность генерального директора «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков. На этой позиции он сменил Геннадия Павлова.
АвтоБизнесРевю 10:30
Происшествия
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
РИА Новости 07:27
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика
Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Футбол
Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат 10:43
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Политика
Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины
Евросоюз с 1 сентября приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей с Украины.
ТАСС 08:25
Хоккей
«Салават» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в Шэньчжэне в матче КХЛ
Горобзор.ру вчера в 03:09
Футбол
Медведев рассказал о планах «Зенита» на зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб уже строит планы на зимнее трансферное окно.
Нева Спорт 11:04
Наука
Хирургические маски спасли медперсонал от гриппа не хуже респираторов
Американские ученые провели исследование с участием почти трех тысяч медицинских работников и выяснили, что тряпичные хирургические маски защищают от гриппа не хуже респираторов N95, которые ограничивают попадание в дыхательные пути частиц размером до 0,3 микрона.
N+1 10:59
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Происшествия
ГП признала работу силовиков на митингах в Москве профессиональной
"Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер, органы правопорядка действовали в соответствии с законом", - сказал в Совете Федерации замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров.
РИА Новости 09:23
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Технологии
Amazon начал тестировать систему оплаты товаров с помощью жестов
Amazon, владеющий сетью продуктовых супермаркетов Whole Foods, тестирует систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, сообщает New York Post.
Ведомости 06:56
Экономика
Путин упрекнул главу «Аэрофлота» за резкий рост цен на авиабилеты
Президент России Владимир Путин считает, что цены на авиабилеты в стране слишком сильно выросли.
URA.Ru 08:20