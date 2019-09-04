Футбол

Sport24.ruSport24.ruЗобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери

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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.
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