Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом». «Спартак» прощается с Тарасовкой.

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

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