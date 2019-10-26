Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Происшествия
В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Интерфакс 14:42
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Политика
Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами
Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.
Lenta.ru 14:31
Спорт
Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
Спорт БИЗНЕС Online 10:40
Спорт
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.
Lenta.ru 14:32
Культура
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Фигурное катание
Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.
Чемпионат 02:03
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Российская газета 15:15
Футбол
Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
ProstoProSport 10:23
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Футбол
Левандовски установил рекорд Бундеслиги
ProstoProSport 12:34
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Киберспорт
Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite
Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.
Srnsk 04:10
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям
RT на русском 11:14
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
Вести.Ru 14:05
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия
СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online вчера в 08:40
Политика
Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
RT на русском 13:43
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа
По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.
Vologda-poisk.ru 00:05