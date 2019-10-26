Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Политика Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.

Происшествия В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.

Общество Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.

Политика Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.

Спорт Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса» Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».

Спорт Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.

Фигурное катание Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.

Футбол Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.

Происшествия Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.

Экономика Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Киберспорт Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.

Космос Найдена одна из первых галактик Вселенной Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Футбол Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи» В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.

Здоровье Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Происшествия СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.

Политика Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.