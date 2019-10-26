Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Таблица никогда не врет. Но „Локомотив“ мы не боимся». Тедеско готов к дерби
Sport24.ruвчера в 08:30
Тедеско: не думаю, что «Локомотив» сыграет со «Спартаком» так, как с «Ювентусом»
Чемпионатвчера в 07:13
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Армия и оружие
В США заявили о ликвидации лидера ИГ
Здоровье
Медики назвали продукты, которые оздоровляют печень
Оранжевый корнеплод действует как антиоксидант за счет содержания веществ-каротиноидов, предшественников витамина А. С этой целью медики рекомендуют употреблять вареную морковь.
Общество
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 27 октября, состоится открытие памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки
Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла
Ранее сообщалось, что Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера Реала Зинедина Зидана и попросил руководство мадридского клуба продать его в зимнее трансферное окно.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Происшествия
В Армении два человека погибли при взрыве машины
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Политика
Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Кино
Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»
Футбол
Хорватский защитник считает Кокорина фантастическим футболистом
Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, выступавший за московское "Динамо" поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, передает Sport24.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Армия и оружие
Зеленский составил список должностей силовиков, на которые будут назначать с его согласия
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список должностей глав военных формирований и правоохранительных органов, назначать на которые можно лишь согласованных с ним кандидатов.
Авто
Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах
Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Общество
В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем
В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
Гаджеты
Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE
18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.