Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе

РИА Новостивчера в 09:43

Зобнин восстановился от травмы и может сыграть против «Локомотива»

Sport.ruвчера в 07:44

Доменико Тедеско — о «Локомотиве», трансферах и игре в три защитника

Спорт-Экспрессвчера в 08:26

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Sports.ruвчера в 07:17

«Таблица никогда не врет. Но „Локомотив“ мы не боимся». Тедеско готов к дерби

Sport24.ruвчера в 08:30

Тедеско: не думаю, что «Локомотив» сыграет со «Спартаком» так, как с «Ювентусом»

Чемпионатвчера в 07:13

Зобнин на фланге обороны, три центральных защитника и новые игроки. Тедеско — перед матчем с «Локо»

Матч ТВвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Армия и оружие

В США заявили о ликвидации лидера ИГ

Фергана 04:54
Здоровье

Медики назвали продукты, которые оздоровляют печень

Оранжевый корнеплод действует как антиоксидант за счет содержания веществ-каротиноидов, предшественников витамина А. С этой целью медики рекомендуют употреблять вареную морковь.
MedikForum.ru вчера в 09:58
Общество

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва вчера в 06:28
Общество

Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 27 октября, состоится открытие памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.
RT на русском 02:24
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Происшествия

В торговом центре «Афимолл Сити» в Москве произошло задымление

Известия 04:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла

Ранее сообщалось, что Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера Реала Зинедина Зидана и попросил руководство мадридского клуба продать его в зимнее трансферное окно.
Советский спорт 02:38
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В Армении два человека погибли при взрыве машины

РИА Новости 03:47
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском вчера в 16:28
Политика

Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
РИА Новости 04:24
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза 00:31
Кино

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»

Новая газета вчера в 16:11
Футбол

Хорватский защитник считает Кокорина фантастическим футболистом

Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, выступавший за московское "Динамо" поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, передает Sport24.
Газета.Ru 04:12
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Армия и оружие

Зеленский составил список должностей силовиков, на которые будут назначать с его согласия

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список должностей глав военных формирований и правоохранительных органов, назначать на которые можно лишь согласованных с ним кандидатов.
Украина.ру 02:50
Авто

Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах

Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.
MagadanMedia.ru 02:25
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Общество

В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
Газета.Ru вчера в 20:46
Гаджеты

Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE

18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Anonsens вчера в 05:27
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Мойка78 вчера в 23:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное