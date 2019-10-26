Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом». «Спартак» прощается с Тарасовкой.

Зобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

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Происшествия Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.