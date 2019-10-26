Футбол
Sports.ruЗобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»
Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом». «Спартак» прощается с Тарасовкой.
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Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
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Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
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Бутина заявила о процветании в США расизма
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Здоровье
Вылов рыбы запретили в районе вспышки «гаффской болезни» под Тюменью
Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Авто
В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show
Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.
Происшествия
Подозреваемые по делу о гибели 39 человек задержаны в Великобритании
Напомним, 23 октября в прицепе грузовика в Эссексе были обнаружены тела 39 человек, которых полиция посчитала гражданами Китая.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Происшествия
Расстрелявший военных парень прослужил в Горном четыре месяца
Молодой человек прослужил в воинской части всего четыре месяца.
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
Три женщины погибли в ДТП под Новосибирском
Вечером 26 октября на трассе Р-255 под Новосибирском седан Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault Premium — все пассажирки Volkswagen погибли.
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Футбол