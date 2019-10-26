Футбол

Sports.ruSports.ruЗобнин вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке перед матчем 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Завтра, 27 октября, «Спартак» встретится в рамках чемпионата с «Локомотивом». «Спартак» прощается с Тарасовкой.
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