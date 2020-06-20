Общество
РИА Новости«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда. Сведения о доходах судей опубликовали на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией.
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Краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева не стала раскрывать своих доходов
Блокнот Краснодарвчера в 04:57
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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
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Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до пяти
По уточненной информации, в результате погибли водитель и пассажир ВАЗ 2115 - мужчина 1995 года рождения и женщина 1999 года рождения, пассажиры ВАЗ 2111 - женщина 1994 года рождения и трехмесячная девочка, которая находилась в детском удерживающем устройстве.
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Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
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Лукашенко уверен, что весь мир сегодня следит за ситуацией в Белоруссии, и в связи с этим усилились действия некоторых сил извне, которым выгодно дестабилизировать страну.
ГЛАС.RU вчера в 06:01
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Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
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REGNUM 18 июня в 03:52
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В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу
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Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе
Известия 06:22
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
Здоровье
В Омске полностью закрыли медучреждение из-за коронавируса
Омская областная клиническая больница полностью закрыта из-за COVID-19, сообщает «Город55».
АиФ Омск 03:51
Политика
Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Шоу-бизнес
Владимир Коренев отмечает 80-летие
Народный артист России Владимир Коренев отмечает 80-летие. Как отметил актер, возраст для него не помеха для интересной жизни.
Культуромания 05:33
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Шоу-бизнес
Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи перенесено 26 июня
Никулинский суд Москвы сообщил, что заседание о бракоразводном процессе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня.
Спорт-Экспресс 18 июня в 04:33
Армия и оружие
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Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Специалисты уже сделали тесты на раковых клетках Заворотнюк и подобрали подходящий вирусы, которые в случае ухудшения состояния актрисы могут быть использованы для ее лечения.
Экономика сегодня вчера в 16:47
Недвижимость
Скидки на жилую и коммерческую недвижимость в Европе достигают 40%
Порядка 80% дистресс-активов Старого Света приходится на жильё, 15% - гостиницы и офисы, 5% - торговая недвижимость, основные предложения по которой представлены всё в той же Италии.
Ореанда-Новости 05:37
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Carnival
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Коммерсантъ 18 июня в 07:35
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Политика
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия вчера в 15:06