Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 257

Политика Песков призвал не переоценивать достоверность книги Болтона Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не переоценивать достоверность книги экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина.

Политика Нидерланды расследуют незакрытие воздушного пространства Украины, где разбился МН17 Правительство Нидерландов согласилось начать расследование о том, почему воздушное пространство на востоке Украины, где произошло крушение малайзийского боинга, следовавшего рейсом MH17, не был закрыт.

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 220

Происшествия В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. 8

Армия и оружие Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы Один из самых великих отечественных полководцев, маршал Александр Василевский сфотографировался с сыном Игорем перед Парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве недалеко от того места, где принимались многие стратегические решения военных лет - рядом с резиденцией Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, об этом выдающийся российский архитектор Игорь Василевский рассказал РИА Новости.

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 64

Общество В Москве заработают фитнес-клубы и кафе Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны. 1K

Политика В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 441

Общество Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 34

Наука Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences. 1

Политика Минюст США обвинил солдата в подготовке нападения на сослуживцев Министерство юстиции США предъявило обвинение 22-летнему солдату Этану Мелзеру в попытке массового убийства сослуживцев и сговоре с террористами.

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.