Экономика
Газета.RuВ Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
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Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
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Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии
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Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Дело о массовом заражении в Покровской больнице рассмотрят в суде
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