Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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«Deutsche Bank» спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара

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В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

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