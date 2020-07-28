Экономика
Деловое.ТВЦена золота на торгах в США обновила исторический максимум
Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск.Известия04:42
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Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля).
РБК вчера в 23:01
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
Тульский «Арсенал» расстался с Берхамовым и Володько
Первый Тульский 08:55
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Экономика
Путин подписал закон для зачисления в федеральный бюджет возмещения от «Норникеля»
Резервуар с дизельным топливом получил повреждения, в результате в местную реку попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Говорит Москва 10:39
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости 08:03
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Политика
Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ
Документом предлагается дополнить закон "О Федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов ФСБ, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, составляющей профессиональную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.
Интерфакс 09:18
Политика
Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
РБК 10:48
Происшествия
В Берлине неизвестные напали на отделение банка и распылили там газ
В Берлине четыре человека совершили нападение на отделение банка в торговом центре с целью ограбления, применив слезоточивый газ.
РБК 10:23
Происшествия
Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице
Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Космос
Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
Общественная служба новостей вчера в 09:29
Футбол
«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона
Новое соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2020/21.
РИА Новости 10:20
Музыка
The Weeknd даст концерт в TikTok
The Weeknd даст концерт в TikTok, пишет Variety.
Афиша Daily 09:17
Здоровье
В Свердловской области потратят ₽40 млн на профилактику коронавируса
В августе Свердловская область планирует потратить на профилактику коронавируса более 40 миллионов рублей.
Уральский меридиан 09:08
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Общество
На семь суток арестовали блогера Алексея Романова в Хабаровске
На семь суток арестовали блогера Алексея Романова.
EastRussia 05:16
Общество
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер 31 июля после болезни на 60-м году жизни, сообщили в городской администрации.
ТАСС 10:44
Общество
Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов
Газета.Ru 09:24