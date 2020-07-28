с чего всё началось

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.

Цена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Экономика Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля). 17

Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 429

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 168

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 61

Экономика Путин подписал закон для зачисления в федеральный бюджет возмещения от «Норникеля» Резервуар с дизельным топливом получил повреждения, в результате в местную реку попало около 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Автоспорт Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 553

Политика Путин подписал закон, регламентирующий публикацию материалов о ФСБ Документом предлагается дополнить закон "О Федеральной службе безопасности" положением, согласно которому сотрудники органов ФСБ, а также лица, уволенные из органов безопасности, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе, составляющей профессиональную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.

Политика Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК» Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Происшествия Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника. 53

Музыка The Weeknd даст концерт в TikTok The Weeknd даст концерт в TikTok, пишет Variety.

Здоровье В Свердловской области потратят ₽40 млн на профилактику коронавируса В августе Свердловская область планирует потратить на профилактику коронавируса более 40 миллионов рублей.

Происшествия Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа. 299