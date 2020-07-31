Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск.Известия04:42
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Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
Здоровье
Городская поликлиника в Армавире закрыта из-за коронавируса
Как сообщает пресс-служба администрации Армавира, поликлиника № 4 ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» МЗ КК закрыта для посещения.
Кубань-Информ 02:03
Происшествия
В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО
В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
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Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
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Политика
Список задержанных россиян передан Белоруссией Украине
Список задержанных в Белоруссии россиян передали Украине.
Вести.Ru 05:39
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой
Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
Религия
Мусульмане отмечают Курбан-байрам
Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Наука
Российские ученые из «Сириуса» изучат генезис коронавируса
Российские ученые из научно-технологический университет (НТУ) «Сириус» изучат генезис коронавируса и процессы его взаимодействия с клетками организма.
МедиаПоток 05:26
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.
РИА Новости 05:00
Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 29 июля в 00:25
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Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам
Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Здоровье
В России начнут использовать новый метод лечения раковых опухолей
Лечение раковых опухолей стереотаксической лучевой терапией является для России новым методом, хотя в Европе и США используется достаточно широко.
Актуальные Новости 04:13
Политика
Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией
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РБК 05:53
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
За сутки в регистр умерших от коронавируса по результатам патолого-анатомического вскрытия включены еще 6 человек с COVID-19 — две женщины и четверо мужчин.
Kursk.com 04:43
Происшествия
Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2
РИА Новости вчера в 02:57
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В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 07:28
Здоровье
Массовое увольнение врачей в Перми произошло из-за конфликта с главврачом
Министерство здравоохранения Пермского края вмешалось в конфликт сотрудников районной больницы в городе Нытва с главным врачом, из-за которого больницу массово покидают как врачи, так и средний медицинский персонал.
Ридус 05:53
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05