с чего всё началось

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.

Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе. 849

Происшествия В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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Общество Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.

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