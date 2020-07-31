Экономика

ПРАЙМПРАЙМЗолото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки
 на 11:22 мск.
Известия04:42

Подробнее о событии

Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию

Известия04:42

Цена на золото впервые в истории превысила $2000 за унцию

РБК03:20

Цена золота впервые превысила $2 тысячи за унцию

Коммерсантъ03:52

Цена золота обновила исторический максимум

ТАСС03:45

Цена золота снова обновила исторический максимум

Газета.Ru03:28

Цена золота взлетела

Комсомольская правда04:30

Как США держат за горло своих союзников, храня у себя их золото. Колонка Владимира Тулина

ФАН29 июля в 03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 96 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 31 июля 2020, 10:47 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 31 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:47
849
Здоровье

Городская поликлиника в Армавире закрыта из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба администрации Армавира, поликлиника № 4 ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» МЗ КК закрыта для посещения.
Кубань-Информ 02:03
9
Происшествия

В попавшем в ДТП микроавтобусе находились жители Кубани и ХМАО

В микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, находились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 04:15
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
92
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
55
Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов

Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
11
Политика

Список задержанных россиян передан Белоруссией Украине

Список задержанных в Белоруссии россиян передали Украине.
Вести.Ru 05:39
704
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
368
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
132
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
35
Религия

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный праздник в исламе — Курбан-байрам, который знаменует собой окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию.
РИА Новости 02:32
19
Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
542
Наука

Российские ученые из «Сириуса» изучат генезис коронавируса

Российские ученые из научно-технологический университет (НТУ) «Сириус» изучат генезис коронавируса и процессы его взаимодействия с клетками организма.
МедиаПоток 05:26
3
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
121
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com вчера в 02:27
2K
Общество

В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID

В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.
РИА Новости 05:00
1
Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
1,5K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 29 июля в 00:25
1,4K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам

Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Здоровье

В России начнут использовать новый метод лечения раковых опухолей

Лечение раковых опухолей стереотаксической лучевой терапией является для России новым методом, хотя в Европе и США используется достаточно широко.
Актуальные Новости 04:13
1
Политика

Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
РБК 05:53
1
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
51
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
493
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
117
Здоровье

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек

За сутки в регистр умерших от коронавируса по результатам патолого-анатомического вскрытия включены еще 6 человек с COVID-19 — две женщины и четверо мужчин.
Kursk.com 04:43
1,7K
Происшествия

Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, где ищут пропавший Ан-2

РИА Новости вчера в 02:57
18
Происшествия

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
66
Фигурное катание

Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери

Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня вчера в 07:28
20
Здоровье

Массовое увольнение врачей в Перми произошло из-за конфликта с главврачом

Министерство здравоохранения Пермского края вмешалось в конфликт сотрудников районной больницы в городе Нытва с главным врачом, из-за которого больницу массово покидают как врачи, так и средний медицинский персонал.
Ридус 05:53
Здоровье

Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное