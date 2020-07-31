Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск.Известия04:42
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Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 09:07
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
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РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Белоруссия передала Украине список 33 задержанных россиян
Как сообщил представитель украинской стороны, МИД Белоруссии обратился к коллегам с просьбой передать список задержанных компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в государстве и участия в военных действиях.
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Известия вчера в 07:26
Происшествия
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Число жертв ДТП, которое произошло на трассе «Таврида» в Крыму, увеличилось до девяти.
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Общество
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Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за месяц составляет 0,28%.
ТВ Центр 06:10
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Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
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РБК 05:07
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Космос
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Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
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Задержанным в Белоруссии россиянам предоставили адвокатов
Гражданам России, задержанным в Белоруссии, предоставлены адвокаты.
Евразия Daily 05:55
Общество
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Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
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Задержанные в Белоруссии россияне находились там проездом и летели в Стамбул, ничего противозаконного они не совершали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:56
Политика
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Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Экономика
ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул на 14,4%
Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% в годовом выражении.
Коммерсантъ 05:12
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«Al-Masdar News»: США не пускают военную полицию РФ в важный район Сирии
Конфронтация РФ и США в северо-восточной Сирии усилилась после того, как американские военные попытались блокировать российские вооруженные силы в треугольнике границ Турции, Сирии и Ирака.
Недвижимость.RU 05:20
Политика
Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США
Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.
Российская газета вчера в 18:40
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
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Россия может начать поставлять оружие в Донбасс
Депутат пояснил, что помощь Киеву в данном конфликте от третьей стороны позволит России "не стесняться поставлять оружие в ДНР и ЛНР", передает его слова "Интерфакс".
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Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
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Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
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CyberSport.ru 05:40
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Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05