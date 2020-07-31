с чего всё началось

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.

Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

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Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 592

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Происшествия ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей. 23

Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 1,6K

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