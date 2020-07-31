Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Смотрите также
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Гармаш ушел из театра «Современник»
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали в больницу
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Свердловские власти разрешили работу ТЦ в регионе с 1 августа
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
Россия откроет границу с Абхазией 1 августа
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Гармаш ушел из театра «Современник»
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.В источнике
С чего всё началось
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки
на 11:22 мск.
Подробнее о событии