Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает на 1,6% на рисках вокруг коронавируса
Стоимость золота в пятницу вечером продолжает расти и достигает уже 1,6%, инвесторы оценивают риски, связанные с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Котировки золота в ЧТВ приблизились к максимуму с 2013 года
Вестник золотопромышленника20 февраля в 22:49
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Экономика
Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю
Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
Единоборства
Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Бой продлился все пять раундов.
Теннис
Мугуруса выбила Касаткину на старте турнира в Дохе
Армия и оружие
Из сектора Газа по Израилю запущены 20 ракет
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье 20 ракет по Израилю, 10 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Армия и оружие
В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Политика
Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%
Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Армия и оружие
В США оценили «странные» российские патроны
«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Политика
Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины
В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Хоккей
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче НХЛ
За карьеру Овечкин провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности "+81".
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Армия и оружие
Политолог рассказал о превосходстве российского «оружия будущего»
Армия и оружие
В Черном море засекли американский эсминец
Американский эсминец УРО "РОСС" был обнаружен на территории акватории Черного моря. об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов уверенно начал бой, выиграл первый раунд, а в самом начале второго отправил своего соперника на настил ринга эффективной серией, после чего рефери принял решение остановить поединок.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Армия и оружие
ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Экономика
Полис ОСАГО в январе 2020 года подешевел на 2,8%
Средняя цена полиса ОСАГО в январе 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8% — с 5688 до 5529 рублей.
Происшествия