Стоимость золота в пятницу вечером продолжает расти и достигает уже 1,6%, инвесторы оценивают риски, связанные с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.

Золото дорожает на 1,6% на рисках вокруг коронавируса

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