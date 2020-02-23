Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает на 1,6% на рисках вокруг коронавируса
Стоимость золота в пятницу вечером продолжает расти и достигает уже 1,6%, инвесторы оценивают риски, связанные с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Котировки золота в ЧТВ приблизились к максимуму с 2013 года
Вестник золотопромышленника20 февраля в 22:49
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Музыка
Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»
За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Общество
В Италии от коронавируса умер третий человек
Заразившаяся коронавирусом женщина скончалась в провинции Кремона в Италии, сообщил в воскресенье асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании
Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20 659 человек.
Хоккей
ХК «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме
Гаджеты
Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone
Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Гаджеты
В 2020 году на рынке продадут около 200 млн 5G-смартфонов
В 2019 году в мире купили 19 млн смартфонов, в то время как общие продажи смартфонов составили 1,41 млрд экземпляров.
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета "Лос-Анджелес Кингз".
Футбол
Игрокам «Барселоны» измерят температуру перед матчем с «Наполи»
Всем сотрудникам каталонской "Барселоны", которые приедут в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", будет измерена температура тела в связи с распространением в Италии коронавируса, сообщает журналист Мои Льоренс в своем Twitter.
Здоровье
Подарок ко Дню защиты детей. Власти Нижнего хотят закрыть детскую хирургию
Третий митинг протеста против закрытия детского хирургического отделения в больнице № 40 Нижнего Новгорода состоялся 22 февраля в Автозаводском районе города, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Футбол
Гекдениз Карадениз приехал в Казань и встретился с Ильсуром Метшиным
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Космос
NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов
Футбол
ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче
Столичный ЦСКА разгромил "Уфу" в контрольном матче.
Футбол
10 самых громких переходов зимы в ФНЛ. Фигурируют даже чемпионы России
В России закрылось зимнее трансферное окно.
Космос
Орбитальный марсианский аппарат MRO временно отключили для обновления
Авто
Новый Kia Rio засняли на тестах в Скандинавии
Компания Kia приступила к зимним испытаниям своего обновленного хэтчбека Kia Rio, причем автомобиль покрыт плотным слоем камуфляжа.
Экономика
Хакасия возьмёт в кредит почти 2 млрд рублей
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, речь идёт о краткосрочном займе в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Культура
В Сербии презентуют новый туристический маршрут Тверской области
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек
Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
Футбол
Фонсека: мы скучали по Мхитаряну
Португальский специалист особенно отметил игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, недавно восстановившегося после травмы.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Технологии
Check Point: спамеры эксплуатируют тему коронавируса
Wi-Fi Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты компании Check Point опубликовали отчет Global Threat Index за январь 2020 года, где перечислили наиболее активные угрозы января 2020 года, а также предупредили, что в последние недели злоумышленники активно используют тему коронавируса во вредоносных письмах.
Культура