Экономика

ПРАЙМПРАЙМЗолото дорожает на 1,6% на рисках вокруг коронавируса

Стоимость золота в пятницу вечером продолжает расти и достигает уже 1,6%, инвесторы оценивают риски, связанные с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Цены на золото вырастут до $2000 из-за вспышки коронавируса

РБК21 февраля в 07:23

Золото дорожает на 1,6% на рисках вокруг коронавируса

ПРАЙМ21 февраля в 10:04

Золото может достигнуть 1650 долларов за унцию - Промсвязьбанк

Финмаркет21 февраля в 08:48

Цена на золото достигла семилетнего максимума

ИА "Реалист"20 февраля в 17:41

Золоту предсказали рост до $2000 в 2021 году

Компания21 февраля в 08:35

Котировки золота в ЧТВ приблизились к максимуму с 2013 года

Вестник золотопромышленника20 февраля в 22:49

Стоимость золота достигла семилетнего максимума

Саминвестор21 февраля в 05:00
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Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный вчера в 21:20
Общество

В Италии от коронавируса умер третий человек

Заразившаяся коронавирусом женщина скончалась в провинции Кремона в Италии, сообщил в воскресенье асессор по вопросам здравоохранения области Ломбардия Джулио Галлера.
РИА Новости 12:37
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

Валенсийский клуб «Леванте» одержал победу нал «Реал Мадридом» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе Сьюдад де Валенсия.
РБК вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20 659 человек.
ТАСС 21 февраля в 20:02
Хоккей

ХК «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме

Башинформ 09:50
Гаджеты

Apple хочет сделать полностью стеклянный iPhone

Американская компания Apple создает полностью стеклянный iPhone. На гаджет уже получен патент под номером 20200057525.
Shraibikus News вчера в 14:51
Гаджеты

В 2020 году на рынке продадут около 200 млн 5G-смартфонов

В 2019 году в мире купили 19 млн смартфонов, в то время как общие продажи смартфонов составили 1,41 млрд экземпляров.
Astera вчера в 15:38
Армия и оружие

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
РИА Новости 06:54
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Напомним, что Ковальчук сменил уже третий клуб в нынешнем сезоне НХЛ. До этого он защищая цвета "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru 21:41
Футбол

Игрокам «Барселоны» измерят температуру перед матчем с «Наполи»

Всем сотрудникам каталонской "Барселоны", которые приедут в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", будет измерена температура тела в связи с распространением в Италии коронавируса, сообщает журналист Мои Льоренс в своем Twitter.
Газета.Ru 08:26
Здоровье

Подарок ко Дню защиты детей. Власти Нижнего хотят закрыть детскую хирургию

Третий митинг протеста против закрытия детского хирургического отделения в больнице № 40 Нижнего Новгорода состоялся 22 февраля в Автозаводском районе города, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Красная весна вчера в 18:22
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess скончался из-за коронавируса

Интерфакс 11:16
Футбол

Гекдениз Карадениз приехал в Казань и встретился с Ильсуром Метшиным

Реальное время 12:24
Общество

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Известия 21 февраля в 09:03
Космос

NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

Что происходит 00:24
Футбол

ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче

Столичный ЦСКА разгромил "Уфу" в контрольном матче.
Газета.Ru вчера в 13:59
Футбол

10 самых громких переходов зимы в ФНЛ. Фигурируют даже чемпионы России

В России закрылось зимнее трансферное окно.
Чемпионат 04:00
Космос

Орбитальный марсианский аппарат MRO временно отключили для обновления

V-kosmose.com 20 февраля в 19:00
Авто

Новый Kia Rio засняли на тестах в Скандинавии

Компания Kia приступила к зимним испытаниям своего обновленного хэтчбека Kia Rio, причем автомобиль покрыт плотным слоем камуфляжа.
SpeedMe 22:09
Экономика

Хакасия возьмёт в кредит почти 2 млрд рублей

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, речь идёт о краткосрочном займе в размере 1 млрд 755 млн рублей.
REGNUM 21 февраля в 05:17
Культура

В Сербии презентуют новый туристический маршрут Тверской области

Московский Комсомолец 21 февраля в 04:05
Музыка

Ви из BTS набил татуировку на шее: «Shadow like me»:

Popcake 04:00
Политика

Белый дом попросил составить списки противников Трампа

В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.
Страна Советов on-line вчера в 02:35
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС 22:25
Футбол

Фонсека: мы скучали по Мхитаряну

Португальский специалист особенно отметил игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, недавно восстановившегося после травмы.
Чемпионат 21:01
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Технологии

Check Point: спамеры эксплуатируют тему коронавируса

Wi-Fi Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты компании Check Point опубликовали отчет Global Threat Index за январь 2020 года, где перечислили наиболее активные угрозы января 2020 года, а также предупредили, что в последние недели злоумышленники активно используют тему коронавируса во вредоносных письмах.
Хакер Online 21 февраля в 03:30
Культура

52-летний Филипп Киркоров вошёл в состав жюри шоу «Маска»

Вокруг ТВ 21 февраля в 02:29
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