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Впервые в истории цена на золото поднялась выше $2000 за унцию

Стоимость золота перевалила за отметку в 2000 долларов США за одну унцию, что является историческим рекордом. Во вторник, 4 августа, стоимость желтого металла демонстрирует рост.В источнике
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Московский Комсомолец

Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

Московский Комсомолецвчера в 13:48
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия4 августа в 11:28
ТАСС

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАССвчера в 04:09
Коммерсантъ

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 04:41
Вести.Ru

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ruвчера в 08:06
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости4 августа в 11:20
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости20:31

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости20:15
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Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
РИА Новости22:09
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUMвчера в 14:09
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 09:44
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