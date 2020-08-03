Экономика

ПРАЙМПРАЙМЗолото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара

Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Эхономика: Ася Рак

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Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU03 августа в 05:51
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика

Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии.
NewInform вчера в 06:06
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск

Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
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Политика

Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, в чем заключается основа и суть политики по-белорусски.
Lenta.ru 13:12
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости вчера в 09:58
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Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом

В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Экономика

Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение.
REGNUM 04:18
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Армия и оружие

Шойгу потребовал к концу года увеличить до 70% оснащенность ВС РФ

Аргументы и Факты 07:16
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
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Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
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Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
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Происшествия

Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга

По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру 13:28
Космос

Богатую кальцием сверхновую впервые изучили в рентгеновском диапазоне

Исследователи впервые смогли получить снимок редкой сверхновой в рентгеновском диапазоне длин волн.
Индикатор 12:39
Общество

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
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Футбол

«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

ТАСС Спорт 04:08
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло нарушение российскими Су-27 границ Финляндии

По данным финской погранслужбы в ходе завершенного 28 июля расследования документально установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии, в в 14:07 мск (совпадает с местным временем) вторгнувшись в воздушное пространство республики.
МонаВиста 05:49
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Общество

Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро в Петербурге

Северо-Западное управление Ростехнадзора на три месяца приостановило строительство Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге из-за грубых нарушений, которые привели к возникновению угрозы жизни и здоровью людей.
РБК 08:01
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Общество

Черногория разрешила россиянам въезжать в страну

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53
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Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

РИА Новости 12:51
Здоровье

Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19

В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru 02:26
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Авто

Голландский дизайнер показал свой вариант нового внедорожника УАЗ

Дизайнер Эвауд Люппенс (Ewoud Luppens) создал рендер на будущую модель УАЗ-469.
SpeedMe 11:24
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
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Экономика

Выбран участок под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове

Под строительство технопарка «Вайлдберриз» в Иванове выделят земельный участок. В промзоне построят здание площадью 50 тыс. кв. метров.
Ивтелерадио 11:05
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Политика

Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»

Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК 11:37
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Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
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