Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара
Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU03 августа в 05:51
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Происшествия
Двое 8-летних пассажиров пострадали при ДТП в Невельском районе
В результате ДТП, двое 8-летних пассажиров получили телесные повреждения.
АСТВ 18:50
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Происшествия
Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра принадлежала бизнесмену из России
Селитра, которая взорвалась на складе в порту Бейрута, конфискована с корабля Rhosus, который ранее принадлежало бизнесмену из России Игорю Гречушкину, сообщает телеканал LBCI.
Новый Век 03:45
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс вчера в 00:55
Политика
Украинский журналист заявил о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о согласии выдать задержанных ранее под Минском россиян и Украине, и России.
Газета.Ru 19:08
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Милонов призвал россиян отказаться от западных облачных сервисов
Россияне должны отказаться от пользования западными облачными сервисами, чтобы американские спецслужбы не смогли получить доступ к их данным.
Политика Сегодня 17:27
Общество
Трамп не уверен, что взрывы в Бейруте были несчастным случаем
Накануне Трамп заявил, что он не исключает, что серия взрывов в Бейруте - никакой не несчастный случай.
Интерфакс 19:12
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» вернулась в состав ВМФ России после ремонта
Атомная подводная лодка проекта 971 «Вепрь» отремонтирована, она вернулась в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.
Известия 06:48
Авто
Kia Rio стала самой продаваемой иномаркой в РФ до 1 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые продаваемые иномарки в России стоимостью до 1 млн рублей.
Автоновости дня 06:10
Здоровье
Эргашев: Смольный готовится ко второй волне коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа заявил, что Смольный готовится к негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
МР7.ру 12:43
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС 03 августа в 21:47
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
Экономика
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
Игры
Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий
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Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 14:52
Наука
В Томске разработали новую технологию создания искусственных сосудов
В Томске специалисты разработали специальную технологию, благодаря которой получается создавать искусственные сосуды.
ToDay News Ufa 15:52
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Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»
Sport24.ru 11:20