Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Золото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара

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