Экономика

ПРАЙМПРАЙМЗолото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара

Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

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Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

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Происшествия

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Общество

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Общество

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Политика

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