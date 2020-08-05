Золото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара
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Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU3 августа в 05:51