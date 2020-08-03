Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает на опасениях за мировую экономику и ослаблении доллара
Цена на золото в среду вечером растет почти на 2%, серебро же дорожает более чем на 3% на фоне снижения курса американской валюты, а также опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU03 августа в 05:51
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Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Telesputnik.ru 11:27
Кино
Лили Вачовски рассказала, что «Матрица» – фильм о трансгендерности
ИА InterMedia 12:39
Культура
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов
В конкурсе Института развития интернета на создание интернет-контента для молодежи победили 85 проектов, они получат поддержку со стороны государства, сообщает пресс-служба ИРИ.
Rambler News Service 12:00
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета
Два американских военных самолета, приближавшихся к российской границе над Черным морем, были встречены истребителем Су-27, после чего изменили курс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 12:51
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Авто
Honda отзывает более 600 тысяч автомобилей в США
Японский бренд отзывает 607 483 автомобилей, в их числе модели Odyssey, Passport и Pilot.
Деловое.ТВ 11:44
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.
REGNUM вчера в 03:42
Наука
Жуки-водолюбы сумели сбежать из желудка лягушки
Согласно исследованию, опубликованному в издании Current Biology, ученые из Университета Кобе в Японии обнаружили необычный защитный механизм азиатских жуков-водолюбов вида Regimbartia attenuata.
RuNews24.ru 09:53
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет вчера в 08:34
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
В Минфине сообщают, что в 2021 году на неё потратят меньше на 2,5% (124,6 млн рублей). Общая сумма расходов составит 4,79 млрд.
Цензуры.Нет 04:53
Общество
Кейт Миддлтон помогла собрать детские вещи для нуждающихся семей
Миддлтон сподвигла 19 британских марок пожертвовать вещи для 40 вещевых банков по всей стране — в результате удалось собрать более 10 000 детских предметов одежды и игрушек.
Salt Mag 06:05
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Спорт
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости 08:31
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Капитан судна Rhosus прокомментировал взрыв в порту Бейрута
Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, груз с которого взорвался в порту Бейрута, прокомментировал произошедшее ЧП.
News.ru 07:26
Гаджеты
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК 10:10
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии»
Metaratings вчера в 15:02
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Футбол
ЦСКА подписал пятилетний контракт с аргентинцем Адольфо Гайчем
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на пять лет, сообщается на сайте футбольного клуба.
Коммерсантъ 13:00
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53