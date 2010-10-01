Экономика
ФинмаркетЗолото может достигнуть 1650 долларов за унцию - Промсвязьбанк
"По нашему мнению, если внешняя конъюнктура продолжит оставаться напряженной, более того, в ближайшие недели ожидается публикация макроэкономической статистики, которая будет слабой, стоит ожидать попыток золота достигнуть уровня в 1650 долл./унц." - пишут специалисты банка.
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