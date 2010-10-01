Экономика

ФинмаркетФинмаркетЗолото может достигнуть 1650 долларов за унцию - Промсвязьбанк

"По нашему мнению, если внешняя конъюнктура продолжит оставаться напряженной, более того, в ближайшие недели ожидается публикация макроэкономической статистики, которая будет слабой, стоит ожидать попыток золота достигнуть уровня в 1650 долл./унц." - пишут специалисты банка.
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Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 21 февраля в 08:51
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Политика

Трамп заявил о важности примирения России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
REGNUM вчера в 11:26
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.
Газета.Ru 01:33
Общество

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:17
Происшествия

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 21 февраля в 03:18
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Биатлон

На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии

Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Российская газета вчера в 16:56
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России

По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
РБК вчера в 17:44
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»

Rusvesna.su 00:01
Армия и оружие

В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Газета.Ru вчера в 22:05
Спорт

Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»

Inc-news.ru вчера в 15:33
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek, который в конце текущего года появится в продаже в Латинской Америке и странах Тропической Африки.
Автостат 21 февраля в 02:13
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 22 февраля в 13:32
Общество

Все заводы Toyota в Китае возобновили работу

Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
News.ru 00:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Пятый канал вчера в 19:28
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
РБК вчера в 04:03
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Армия и оружие

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Lenta.ru вчера в 09:00
Биатлон

Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету и завоевала для своей страны четвертую золотую медаль на турнире.
Российская газета 22 февраля в 07:45
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Политика

Путин поздравил буддистов с Новым годом

Lenta.ru 01:24
Политика

Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

РИА Новости 22 февраля в 21:39
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru 22 февраля в 00:45
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ 22 февраля в 16:26
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»

На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
URA.Ru вчера в 00:37
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