Экономика
Rambler News ServiceЗолото подорожало до максимума 2013 года
Спотовое золото подорожало на 2,3% до $1588,13 за унцию, установив новый рекорд с 2013 года в результате эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост цен пришелся и на другие драгоценные металлы.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Политика
Канцлер Германии Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным
Визит состоится 11 января Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
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Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Хоккей
Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
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Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного
«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
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Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
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Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм "Холодное сердце 2" от DIsney собрал в прокате $1,325 млрд и стал самым кассовым в истории мультипликации.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Происшествия
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Политика
Политологи оценили признание Ираном военных США террористами
Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди
Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Авто
Автовладельцам в России напомнили об изменениях в 2020 году
2020 год принесет российским автовладельцам много изменений, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, введения электронных паспортов, новые правила экзамена на права и другие.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина подшутила над своими поклонниками
Телеведущая Ксения Бородина подшутила над подписчиками в микроблоге, выложив необычную фотографию со своего отдыха.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии скорая насмерть сбила ребенка
В Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.