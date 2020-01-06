Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗолото подорожало до максимума 2013 года

Спотовое золото подорожало на 2,3% до $1588,13 за унцию, установив новый рекорд с 2013 года в результате эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост цен пришелся и на другие драгоценные металлы.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54
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Сальма Хайек похвасталась пышными формами на красной дорожке

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В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

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Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
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Визит состоится 11 января Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
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Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

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Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
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Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного

«Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».
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В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
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Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене

Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
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Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
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Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Газета.Ru 04:36
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм "Холодное сердце 2" от DIsney собрал в прокате $1,325 млрд и стал самым кассовым в истории мультипликации.
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В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
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Общество

В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади

В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
РИА Новости 08:40
Происшествия

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
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Политика

Политологи оценили признание Ираном военных США террористами

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
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Происшествия

В Курске пострадали два человека при взрыве газа в жилом доме

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Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди

Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
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Sony показала логотип PlayStation 5

Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
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Авто

Автовладельцам в России напомнили об изменениях в 2020 году

2020 год принесет российским автовладельцам много изменений, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, введения электронных паспортов, новые правила экзамена на права и другие.
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В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
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Политика

В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

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Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
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Ксения Бородина подшутила над своими поклонниками

Телеведущая Ксения Бородина подшутила над подписчиками в микроблоге, выложив необычную фотографию со своего отдыха.
Bimru.ru 07:01
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
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В Карачаево-Черкесии скорая насмерть сбила ребенка

В Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
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