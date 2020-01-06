Спотовое золото подорожало на 2,3% до $1588,13 за унцию, установив новый рекорд с 2013 года в результате эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост цен пришелся и на другие драгоценные металлы.

Золото подорожало до максимума 2013 года

Политика Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.

Политика Канцлер Германии Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным Визит состоится 11 января Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия и оскорбляли покойного «Барселона» намерена начать расследование в отношении выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре дубля против второй команды «Эспаньола».

Политика Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

Кино Назван самый кассовый мультфильм в истории Мультфильм "Холодное сердце 2" от DIsney собрал в прокате $1,325 млрд и стал самым кассовым в истории мультипликации.

Происшествия В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.

Политика Политологи оценили признание Ираном военных США террористами Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Компания Sony представила официальный логотип PlayStation 5 — новой консоли, которая поступит в продажу в конце 2020 года.

Авто Автовладельцам в России напомнили об изменениях в 2020 году 2020 год принесет российским автовладельцам много изменений, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, введения электронных паспортов, новые правила экзамена на права и другие.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Политика В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Общество Российский паспорт стал менее привлекательным В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.

Происшествия В Карачаево-Черкесии скорая насмерть сбила ребенка В Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.