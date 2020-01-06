Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗолото подорожало до максимума 2013 года

Спотовое золото подорожало на 2,3% до $1588,13 за унцию, установив новый рекорд с 2013 года в результате эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост цен пришелся и на другие драгоценные металлы.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

Gazeta.SPb вчера в 16:22
Происшествия

Восемь человек погибли в результате пожара в Подмосковье

Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

В Подмосковье завели дело по факту убийства главы отдела «Роскосмоса»

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Московской области начальника отдела «Роскосмоса» Сергея Хайкина.
RT на русском вчера в 07:21
Авто

Джеймс Кэмерон показал иллюстрации второго «Аватара»

Джеймс Кэмерон приехал на CES 2020, где показал сразу несколько концептов второго «Аватара».
Игромания.ру 07:08
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

РИА Новости 06:18
Происшествия

В Пакистане потерпел крушение истребитель, пилоты погибли

REGNUM 07:05
Политика

Россия опустилась на три места в индексе паспортов

С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Интерфакс 07:33
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
Интерфакс 03:46
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Общество

«Вкусвилл» предупредил клиентов о мошенниках

Сеть магазинов «Вкусвилл» предупредила о мошенниках, которых пытаются похитить личные данные клиентов.
Коммерсантъ 05:39
Армия и оружие

СДС освободила 34 обвиняемых в терроризме

34 подозреваемых в принадлежности к Исламскому Государству (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков были освобождены силами Союза демократических сил (СДС) Сирии, 7 января сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 01:43
Шоу-бизнес

Поклонники нашли несостыковки в истории борьбы Заворотнюк с раком

Поклонники нашли некоторые несостыковки в истории борьбы актрисы Анастасии Заворотнюк с раком головного мозга.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Финансы

Американские спекулянты продают рубль вторую неделю подряд

Чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на Чикагской товарной бирже (CME) снизились после двух недель роста (-1%).
Profinance.ru 05:52
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04 января в 04:09
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Путин даст старт работе «Турецкого потока» 8 января

Российский лидер Владимир Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 05 января в 06:56
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге турнира в Брисбене

Газета.Ru 07:36
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

REGNUM 07:13
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 05:16
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Кавказский узел вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное