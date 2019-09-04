Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на позитиве по торговле и внутренней статистике
Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.
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Здоровье
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Профессор Салим Юсуф из Канадского университета МакМастера отдельно подчеркнул, что исследование, проведенное специалистами, опровергает широко распространенное мнение о пагубном влиянии соли на организм человека.
Рамблер 05:49
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Политика
Суд в Киеве отменил арест «ценного свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого в украинской прессе окрестили «ценным свидетелем» по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе Boeing МН17.
Журналистская правда вчера в 07:00
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru вчера в 09:18
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия
Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного
В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.
Интерфакс 05:44
Политика
Президент Афганистана встретится с Трампом в Вашингтоне
Президент Афганистана Ашраф Гани проведет 7 сентября переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости источник в администрации афганского лидера.
РИА Новости 02:58
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Общество
Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»
Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров
Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров.
Известия 04:06
Экономика
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.
РБК вчера в 17:02
Происшествия
Возгорание на месте крушения Ми-8 под Саратовом ликвидировано
Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пожар на месте крушения военного вертолёта Ми-8 был ликвидирован.
RT на русском вчера в 09:18
Общество
Жителей России предупредили о заморозках и дожде со снегом
В ряде регионов России ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
REGNUM вчера в 04:27
Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Гаджеты
Apple запустила веб-версию сервиса Apple Music
UfaTime.ru 01:23
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30