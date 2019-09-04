Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США растут на позитиве по торговле и внутренней статистике

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Происшествия На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Политика Суд в Киеве отменил арест «ценного свидетеля» по делу MH17 Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого в украинской прессе окрестили «ценным свидетелем» по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе Boeing МН17.

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".

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Происшествия Сотрудников красноярской колонии заподозрили в избиении осужденного В машине "не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.

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