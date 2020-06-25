Экономика
РБКНовые акции на Московской бирже. Рассказываем о группе «Петропавловск»
«Петропавловск», одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России, разместила свои бумаги на Московской бирже. В четверг, 25 июня, бумаги начали торговаться под тикером POGR. Торги открылись на уровне ₽26,3 за бумагу.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Авто
Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем
Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru вчера в 02:40
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
Политика
Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.
Газета.Ru 08:33
Общество
Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян
Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
RuNews24.ru 23 июня в 11:41
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
Игры
Представлен новый трейлер Cyberpunk 2077
Матч ТВ 12:32
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Игры
Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик
Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова анонсировал бой с Гэтжи
Алексей Майшев / Известия Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова анонсировал его поединок с американским бойцом Джастином Гэтжи.
РЕН ТВ 12:34
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Власти продлевают режим самоизоляции в Новосибирской области с 1 июля
Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в Новосибирской области будут продлены с 1 июля.
Московский Комсомолец Новосибирск 06:10
Игры
Tales of Arise не выйдет в 2020 году
Игромания.ру 10:23
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили
Газета.Ru 11:57
Происшествия
Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам
«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия 12:36
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Журналисты китайского Sohu написали в своем издании о "загадочном и устрашающем оружие", которым Российская Федерация способна отбить атаку США.
Evo-rus.com 12:16
Экономика
Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой
Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
Общество
В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь
По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной.
ProUfu.ru 08:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37