«Петропавловск», одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России, разместила свои бумаги на Московской бирже. В четверг, 25 июня, бумаги начали торговаться под тикером POGR. Торги открылись на уровне ₽26,3 за бумагу.

Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о группе «Петропавловск»

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Экономика Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых". 7

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Происшествия Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам «Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве. 4

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Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра. 30