Экономика

РБКРБКНовые акции на Московской бирже. Рассказываем о группе «Петропавловск»

«Петропавловск», одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих компаний в России, разместила свои бумаги на Московской бирже. В четверг, 25 июня, бумаги начали торговаться под тикером POGR. Торги открылись на уровне ₽26,3 за бумагу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акции Petropavlovsk на Московской бирже будут торговаться в рублях

Экономика сегодня10:58

Petropavlovsk подал заявление для вторичного листинга на МосБирже

АК&М22 июня в 05:08

На Мосбирже появился новый инструмент для ставки на золото

Financial One05:28

Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk

Finam.Ru05:15

Акционеры Petropavlovsk обсудят 30/06 дивидендную политику

Вестник золотопромышленника05:13

Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

ПРАЙМ23 июня в 14:07

Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о группе «Петропавловск»

РБК09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
4,7K
Авто

Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем

Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru вчера в 02:40
34
Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
8
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
592
Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.
Газета.Ru 08:33
169
Общество

Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян

Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
RuNews24.ru 23 июня в 11:41
1,4K
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
578
Игры

Представлен новый трейлер Cyberpunk 2077

Матч ТВ 12:32
2
Экономика

Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ

Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
7
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
934
Игры

Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик

Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
1
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
54
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова анонсировал бой с Гэтжи

Алексей Майшев / Известия Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова анонсировал его поединок с американским бойцом Джастином Гэтжи.
РЕН ТВ 12:34
Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 11:21
1,4K
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
20
Общество

Власти продлевают режим самоизоляции в Новосибирской области с 1 июля

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в Новосибирской области будут продлены с 1 июля.
Московский Комсомолец Новосибирск 06:10
144
Игры

Tales of Arise не выйдет в 2020 году

Игромания.ру 10:23
Шоу-бизнес

Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов

Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 11:11
8
Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
2
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
893
Общество

Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

Газета.Ru 11:57
1
Происшествия

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия 12:36
4
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея - стало огнестрельное ранение в голову.
Газета.Ru 12:09
633
Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
124
Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Журналисты китайского Sohu написали в своем издании о "загадочном и устрашающем оружие", которым Российская Федерация способна отбить атаку США.
Evo-rus.com 12:16
9
Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
11
Общество

В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь

По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной.
ProUfu.ru 08:29
6
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
30
Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
10
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное