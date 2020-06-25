На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.

Политика В МИД ответили на слова премьера Латвии о «советской оккупации» Заявления премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о дискриминации латышей во время "советской оккупации" не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте "пропагандистских трюков", говорится в заявлении МИД РФ. 1

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 611

Политика Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину "На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.

Общество В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT". 644

Происшествия ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве 1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.

Общество Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. 22

Экономика Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса. 2

Политика Помпео: ФРГ не считает Россию достаточно серьезной угрозой Госсекретарь США Майк Помпео завил, что траты ФРГ на оборону говорят о том, что Берлин, в отличие от США, не считает Россию достаточно серьезной угрозой, передает ТАСС. 1

Шоу-бизнес Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни. 16

Гаджеты Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86 Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд. 1,1K

Общество Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова. 2,5K

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 639

Футбол Букмекеры оценили шансы «Челси» обыграть «Манчестер Сити» в матче АПЛ После возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Челси» провел один матч, в котором обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.«Манчестер Сити» в свою очередь занимает второе место, набрав 63 очка.