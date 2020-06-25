Экономика
ВедомостиЗолотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.
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Общество
Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье
Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.
Московский Комсомолец Чита 22:09
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
Футбол
«Спартак» хочет купить экс-форварда «Арсенала»
Напомним, Яя Саного перешел в «Тулузу» в 2017 году из лондонского «Арсенала», подписав контракт до июня 2020-го.
Нева Спорт 11:30
Общество
В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС 17:14
Общество
С 1 января в России повысят НДФЛ для богатых
Деньги пойдут на лечение больных детей Как сообщил Президент РФ в ходе сегодняшнего обращения к россиянам, с 1 января 2021 года с 13% до 15% будет повышен налог на доходы физических лиц для тех, чей годовой доход составляет более 5 млн рублей в год.
Челнинские известия 23 июня в 10:36
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Футбол
Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре
Напомним, РПЛ не приняла решение о переносе игры ростовчан против «Сочи», заявив, что заражение коронавирусом в команде не является форс-мажором.
Евро-футбол.ру 12:50
Авто
В Европе снова потребовали вернуть автомобили Lada
В документе Lada Deutschland ссылается на популярность марки Lada, приобретённую за 40 лет, а также повышение количества автосалонов, где продавались новые автомобили.
CarsWeek.ru 09:20
Происшествия
Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки
Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор 08:54
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК 18:03
Происшествия
В Екатеринбурге 11 экипажей ДПС гонялись за пьяным водителем
На одной из улиц Екатеринбурга сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Audi, за рулем которого находился пьяный водитель.
Актуальные Новости 11:04
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру 13:14
Армия и оружие
Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора
Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.
Недвижимость.RU 19:03
Экономика
Пенсионный фонд получит из бюджета почти триллион рублей
Как пишет infox.ru, для минимизации потерь от пандемии государство пошло на различные налоговые и другие послабления.
Ньюс-НН 12:51
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости 20:49
Футбол
«Арсенал» на выезде одолел «Саутгемптон»
Гости одержали победу со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 20-й минуте после грубой ошибки вратаря «Саутгемптона».
LiveSport.ru 14:59
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Эксперты добавили, что несмотря на спад спроса и колебания курса рубля, стоимость машин с пробегом не увеличилась, а в каких-то регионах даже снизилась.
Мой Брянск 07:49
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Общество
С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»
Компания Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый" после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.
Газета.Ru 16:16
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Наука
В Японии обнаружили самое маленькое яйцо динозавра
Группа японских исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки нашли самое маленькое окаменелое яйцо динозавра.
ИнфоСМИ 23 июня в 15:24
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Общество
Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию
В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55