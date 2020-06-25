Экономика
ВедомостиЗолотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.
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Политика
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
RT на русском 16:59
Футбол
Гендиректор «Зенита» поделился планами клуба на 2025 год
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился планами клуба на 2025 год.
Газета.Ru 16:40
Игры
Впечатления от Cyberpunk 2077. Изумительный город будущего
Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.
Игромания.ру 12:30
Армия и оружие
У Минобороны к 2022 появятся роботы для эвакуации раненых с поля боя
Министерство обороны России заказало разработку многофункциональных медицинских роботов для эвакуации раненных и поражённых бойцов с поля боя.
Мойка78 18:19
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу
РИА Новости 17:14
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17
Life.ru 23 июня в 08:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Китае
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
RT на русском 18:15
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Общество
Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI
Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.
Sostav.ru 10:15
Кино
Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»
После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
Киноафиша России 09:49
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Предшественницей Примакова на должности главы Россотрудничества была Элеонора Митрофанова. Ее назначили на должность в 2017 году.
Телеканал Санкт-Петербург 08:52
Происшествия
Власти Украины оценили ущерб от наводнений на западе страны
Ущерб от наводнений в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины предварительно оценили в $24 млн.
Известия вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Экономика
Экологию перевели на режим самоулучшения
Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Технологии
Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
Megaobzor.com 16:28
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Здоровье
В США заявили, что число случаев заражения коронавирусом в стране может превышать 20 млн
Количество инфицированных коронавирусом в США может быть в 10 раз выше и составлять более 20 млн человек.
ТАСС 16:56
Общество
Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом
Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, агентство «РИА Новости».
Известия 17:32
Политика
Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
Газета.Ru 16:44
Здоровье
Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса
Медик отметил, что глобальная смертность от вируса нового типа оказалась значительно меньше, чем это ожидалось изначально.
Народные новости 13:30
Общество
Калининградский губернатор прервал свадебный банкет
В одном из калининградских ресторанов проходил свадебный банкет, который был прерван губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Московский Комсомолец 10:48
Армия и оружие
Разведку у границ России за неделю провели 35 иностранных самолетов
У границ России за неделю были замечены 35 иностранных самолетов-разведчиков, сообщается в инфографике Минобороны, опубликованной 26 июня в газете «Красная звезда».
Известия 18:01
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля
Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47