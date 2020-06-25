Экономика
ВедомостиЗолотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.
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Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
RT на русском 05:12
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Политика
Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США
Глава организации "Black Lives Matter" Хоук Ньюсом поообещал "сжечь США".
Pravda.Ru вчера в 08:59
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%
В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес
Кудрявцева с дочерью устроили показ бикини на пляже Адлера
На Кудрявцевой одето черное бикини в горошек, а на годовалой дочери — в полоску. Публикацию телеведущая назвала "Мое счастье".
Экономика сегодня 03:07
Хоккей
Валентин Пьянов вернулся в хабаровский «Амур»
В сезоне 2018/2019 Пьянов стал вторым бомбардиром «Амура» уступив только Томашу Зогорне.
Хабаровские вести вчера в 04:50
Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Культура
В новой серии «Простоквашино» Матроскин лишился полосок
Помывшись специальным шампунем, Кот Матроскин лишился своих знаменитых полосок.
7 новостей 04:35
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Футбол
Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»
20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
РБК 04:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27