Экономика
ВедомостиЗолотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.
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Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:53
Наука
Облысение может быть фактором риска заражения COVID-19
Специалисты отмечают, что фактором риска коронавируса может быть и облысение.
Evo-rus.com 24 июня в 13:44
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Политика
В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата
Вашингтон предлагают превратить в 51-й штат, передает телеканал Fox News.
Газета.Ru вчера в 23:41
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Шоу-бизнес
Кудрявцева с дочерью устроили показ бикини на пляже Адлера
На Кудрявцевой одето черное бикини в горошек, а на годовалой дочери — в полоску. Публикацию телеведущая назвала "Мое счастье".
Экономика сегодня 03:07
Футбол
«Бавария» продаст Алькантару ради трансфера Хавеца
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хавец является одной из главных целей мюнхенской «Баварии» на летнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру 02:25
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 76 человек
В алтайском Ространснадзоре нашли коронавирус Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование При этом за минувшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали ни одной смерти среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
АМИТЕЛ 02:51
Армия и оружие
На «Армии-2020» представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
РИА Новости 05:00
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в дороговизне жилья в Минске
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что россияне активно покупают недвижимость в стране, считая ее спокойной и тихой.
РЕН ТВ 04:53
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Общество
27 июня в области запрещена продажа алкоголя
Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Экономика
«Башнефть» выплатит 19,15 млрд рублей дивидендов за 2019 год
Акционеры "Башнефти" на годовом собрании 24 июня утвердили решение выплатить дивиденды за 2019 год из расчета 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
Интерфакс вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Асмус назвала причины развода с Харламовым и опровергла участие в шоу
Актриса Кристина Асмус опровергла слухи об участии в YouTube-шоу Александра Гудкова и Владимира Маркони "Comment Out", заданием которого якобы была публикация поста о разводе с Гариком Харламовым.
Газета.Ru 03:58
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Росавиация предлагает возобновить международные полеты
По сообщению издания «Коммерсант» глава Росавиации Александр Нерадько подготовил план, который предусматривает постепенное возобновление международного авиасообщения со странами СНГ.
Общественное телевидение России вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь
В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости вчера в 14:01
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького
Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК вчера в 11:42