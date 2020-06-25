Экономика

ВедомостиВедомостиЗолотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России). Она с 2002 г. торгуется на Лондонской фондовой бирже, ее капитализация сейчас составляет $1,233 млрд.
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Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

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Золотодобывающая компания Petropavlovsk PLC теперь на Московской бирже. Каким инвесторам она может быть интересна?

BFM.ru05:01
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