Кино

RT на русскомRT на русском«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа. Об этом сообщается на официальной странице кинофестиваля в Twitter.
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