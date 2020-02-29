Кино
RT на русском«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа. Об этом сообщается на официальной странице кинофестиваля в Twitter.
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