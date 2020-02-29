Кино
Москва-Баку.ruФильм иранского режиссера завоевал главный приз Берлинале
Режиссерская работа иранца Мохаммада Расулофа «Зла не существует» завоевала «Золотого медведя» - главную награду 70-го Берлинского кинофестиваля, передает ТАСС.
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