Кино
РЕН ТВ«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получил фильм «Паразиты»
Американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо.
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Фильм «Паразиты» получил «Золотой глобус» за лучшую картину на иностранном языке
Коммерсантъвчера в 21:37
Лучшим иностранным фильмом премии «Золотой глобус» стали «Паразиты» Пон Чжун Хо
Интерфаксвчера в 20:43
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