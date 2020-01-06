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Американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо.
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Южнокорейский фильм «Паразиты» получил премию «Золотой глобус»

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«Паразиты» получили «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке

Известиявчера в 21:27
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