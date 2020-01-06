Американскую кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо.

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Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

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