Футбол

Sports.ruSports.ru«Золотой мяч». Игроки «Реала» не попали в топ-10

Футболисты «Реала» не попали в топ-10 игроков при выборе обладателя «Золотого мяча». Всего два игрока мадридцев были включены журналом France Football в топ-30 претендентов на приз. В итоге форвард Карим Бензема стал 26-м, а хавбек Эден Азар (в прошлом сезоне выступал за «Челси») – 13-м.
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