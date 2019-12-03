Футбол
Спорт-Экспресс«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 11-го по 30-е
Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 30-го по 11-е место. Десятка лидеров будет опубликована позднее. Претенденты на награду расположились в следующем порядке: 11.
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Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Авто
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря
Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Происшествия
В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
Таксист сильно избил его за слишком громкий хлопок дверью.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м
На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Происшествия
Суд оштрафовал 19 фанатов матча «Зенит» – «Спартак»
Экономика
«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
Экономика
Страховое возмещение по вкладам могут увеличить до 10 млн рублей
В настоящий момент предельный размер возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей — т.е. вкладчик в случае, если кредитная организация обанкротится, может претендовать только на эту сумму возмещения ущерба.
Космос
Транзит Меркурия позволил рассчитать расстояние от Земли до Солнца
Последний транзит Меркурия состоялся 11 ноября 2019 г. Команды исследователей из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO), Чили, и Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO), США, разработали программу наблюдений этого события с целью повторения знаменитого эксперимента, позволившего получить данные для расчета расстояния от Земли до Солнца.
Экономика
В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал
Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Заворотнюк
В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Авто
ВИП-гараж: изучаем, на каких машинах ездят в свободное время главные свердловские силовики
Происшествия
В Оренбурге завели дело после обрушения моста
Наиболее вероятной причиной обрушения автомобильного моста в Оренбурге стало нарушение правил безопасности при ведении строительных или ремонтных работ.
Экономика
Более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Более 40% россиян имеют ипотеку одновременно с другими кредитами.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
Футболисты «Барселоны» вырвали победу в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».
Авто
Аналитики назвали причины спада мировых продаж автомобилей
Частное аналитическое агентство провело исследование мирового авторынка, по результатам которого удалось узнать о стремительном падении продаж новых моделей автомобилей.
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Политика
США рассматривают возможность продления СНВ-3
США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Политика
Минюст США считает неоправданной слежку ФБР за Трампом
В докладе указано, что ФБР имело достаточные основания для расследования деятельности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в июле 2016 года.