Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 30-го по 11-е место. Десятка лидеров будет опубликована позднее. Претенденты на награду расположились в следующем порядке: 11.

«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 11-го по 30-е

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