Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 10-го по 5-е место. Победитель, призовая тройка и четвертое место будут объявлены позднее.

«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 10-го по 5-е

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